Подаренного Путиным кота поместили в Японии на карантин

Кота по кличке Мир, которого российский лидер Владимир Путин подарил губернатору японской префектуры Акита Норихисе Сатакэ в феврале 2012 года, поместили в изоляцию из-за угрозы коронавируса.

«Мы были очень встревожены известиями о том, что в США отмечены случаи заражения домашних котов новым коронавирусом. Поэтому сейчас мы сделали так, чтобы Мир на всякий случай не общался ни с кем кроме членов нашей семьи. Очень надеемся на скорейшее завершение нынешней ситуации, когда угроза заражений заставляет страдать и людей, и животных», – цитирует ТАСС хозяина кота Норихиса Сатакэ.

По его словам, уже восемь лет кот Мир является членом их семьи. Губернатор добавил, что его питомец сильный, веселый, у него отличный аппетит, также он отличается спокойным характером.

«Мир прекрасно уживается с шестью другими котами, которые живут в нашем доме. Это особое для меня существо – душа отдыхает, когда я вижу его мордочку», – отметил он.

Ранее в США в штате Северная Каролина была выявлена первая собака с коронавирусом. В стране призвали соблюдать социальную дистанцию для домашних животных.

Напомним, Россия оказала Японии помощь после стихийных бедствий марта 2011 года. В благодарность Сатакэ подарил Путину щенка акита-ину по кличке Юмэ, что в переводе с японского языка означает «мечта».

В ответ Путин передал губернатору сибирского кота пепельного цвета, которому в Японии дали имя Мир. Такой подарок был выбран после того, как стало известно, что губернатор больше любит кошек, чем собак.