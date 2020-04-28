В США призвали соблюдать социальную дистанцию для домашних животных

Эксперты Центра по контролю и профилактике заболеваний США рассказали об эффективных мерах профилактики для животных в период пандемии коронавируса.

По словам ученых, меры предосторожности, которые соблюдают сегодня жители всего мира в рамках режима самоизоляции, эффективны и для домашних животных. Специалисты отметили, что действенным способом защиты от заражения может стать социальная дистанция, передает РИА «Новости».

Эксперты рекомендуют ограничить контакты домашних питомцев с другими животными на улице и призывает по возможности содержать кошек дома.

В свою очередь собак рекомендуют выгуливать на поводке на расстоянии не менее двух метров от других животных и людей. Власти также рекомендуют избегать парков для выгула собак или общественных мест, где собираются люди с питомцами.

По данным центра, большая часть из небольшого количества животных с коронавирусом, предположительно, заразились от контакта с инфицированным человеком. При этом риск распространения вируса от животных к человеку считается низким.

«В настоящий момент нет доказательств, что животные играют важную роль в распространении вируса, вызывающего COVID-19», – говорится в рекомендациях центра.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что Россельхознадзор начнет тестирование собак и кошек на коронавирус, вызвавший глобальную пандемию.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД