Умер главврач городской больницы в Подмосковье

Умер главный врач подмосковной Дрезненской городской больницы Валерий Терехин из-за интенсивной рабочей нагрузки и сопутствующих заболеваний, сообщили в медучреждении.

«Валерий Терехин скончался вчера. Это большая нагрузка на врачей, на главных врачей, в том число в связи с текущей ситуацией. Также имелись соматические заболевания», – передает РИА «Новости» сообщение из медучреждения.

Уточняется, что коронавируса у Терехина не было.

Напомним, за минувшие сутки в России подтверждено 6 тыс. 411 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 83 регионах. Тем временем жертвами коронавируса в мире стали более 198 тыс. человек, общее число вирус-положительных – 2 млн 878 тыс. 196 человек.