Дивеево закрыли на карантин

В нижегородском селе Дивеево введен карантин после того, как у нескольких монахинь в Серафимо-Дивеевском монастыре обнаружили коронавирус, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Соответствующее постановление подписал губернатор Глеб Никитин.

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, сейчас в Дивеево и на территории монастыря работают специалисты Центра гигиены и эпидемиологии №50 Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России), которые проводят массовое тестирование на COVID-19, передает РИА «Новости».

В министерстве здравоохранения Нижегородской области, в свою очередь, подчеркнули, что готовы оказать всю необходимую поддержку, в том числе в организации тестирования, в лечении заболевших.

Накануне Нижегородская митрополия РПЦ сообщила, что в Нижегородской области несколько монахинь Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря заразились коронавирусом.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД