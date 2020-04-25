Несколько монахинь в Нижегородской области заразились коронавирусом

В Нижегородской области несколько монахинь Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря заразились коронавирусом, сообщила Нижегородская митрополия РПЦ.

«Ограничен въезд в село Дивеево. В соответствии с предписанием Роспотребнадзора от 25 апреля, в связи с угрозой возникновения и распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) монастырь находится на карантине», – сообщается на сайте митрополии.

Отмечается, что в монастыре зафиксированы случаи заражения коронавирусом.

«Есть сестры, у которых диагностировано воспаление легких и подтвержден коронавирус (COVID-19) в начальной стадии заболевания», – отметили в митрополии.

Всех заболевших изолировали, они находятся в монастырском медцентре под наблюдением врачей, им оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Напомним, настоятель Богоявленского кафедрального собора в Елохове протоиерей Александр Агейкин умер от осложнений после коронавируса 21 апреля. В РПЦ заявили, что служитель культа заразился во время богослужений с прихожанами.