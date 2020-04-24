Уволенного командира авианосца «Теодор Рузвельт» рекомендовали вернуть на службу

Начальник штаба ВМС США адмирал Майкл Гилдей рекомендовал министру обороны США Марку Эсперу восстановить в должности уволенного ранее командира авианосца «Теодор Рузвельт» Бретта Крозье, сообщила телекомпания CNN.

По информации телеканала, в пятницу глава Пентагона был проинформирован о результатах проведенного по его инициативе служебного расследования в отношении Крозье. При этом источники телекомпании утверждают, что министр обороны Соединенных Штатов в настоящий момент не готов принять решение о восстановлении Крозье в должности и на это потребуется больше времени, передает ТАСС.

Напомним, об обнаружении коронавируса на борту авианосца ВМС США «Теодор Рузвельт» стало известно во второй половине марта.

В связи с ростом числа заразившихся командир корабля Бретт Крозье обратился к командованию ВМС США с призывом спасти жизни моряков, сняв с авианосца более 4 тыс. военнослужащих и изолировав их. У самого Крозье также диагностировали коронавирус. Однако Пентагон не увидел необходимости в полной эвакуации экипажа с авианосца.

13 апреля от вызванных коронавирусом осложнений умер первый моряк с авианосца «Теодор Рузвельт». После проверки всего экипажа число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 840 человек.

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