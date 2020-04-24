Нефть подорожала на новостях о снижении добычи и напряженности на Ближнем Востоке

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24 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 09:05  |  vz.ru
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Авиапассажирам наденут маски и устроят медосмотр

COVID-19 изменит привычные полетыФото: Marcus Brandt/DPA/ТАСС
Авиапутешественникам стоит готовиться к новым правилам полета. Как в свое время после серии терактов были введены ограничения по проносу жидкости в самолет и новые меры досмотра и контроля, так теперь и COVID-19 изменит привычные нам полеты. Летать отныне, возможно, придется в масках, а перед рейсом проходить тест на вирус. И за это все придется платить. Подробности...
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Украина объявила России войну в «Википедии»

Украинская версия «Википедии» знает о пяти российско-украинских войнахФото: ВЗГЛЯД
МИД Украины решил провести самоизоляцию с пользой и занялся внесением правок в «Википедию» по важным для себя вопросам − Крым, Донбасс, НАТО. Превращение дипломатов в энциклопедистов не самая плохая карьера по меркам Украины, но править в Киеве собрались еще и русскоязычный раздел, хотя отказывают «москальской мове» в праве считаться государственной. Эта затея смешна. Но все-таки опасна. Подробности...
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Пандемию COVID-19 используют для массового обмана

Пропуска на передвижение по городу могут оказаться и поддельнымиФото: Авилов Александр/Агентство «Москва»
Эксперты по информационной безопасности и криминалисты серьезно обеспокоены – в России на фоне пандемии COVID-19 возник бум интернет-мошенничества. Цифры поражают: 70% всех сайтов российского сегмента всемирной паутины, посвященных коронавирусу, созданы преступниками. Кто и каким образом обманывает людей в интернете во время самоизоляции – в расследовании газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Германия начала «Нюрнбергский процесс» над Сирией

Похоже, Берлин готовит целую серию процессов против «преступного режима» АсадаФото: REUTERS/Lucy Nicholson
Немецкий суд запустил процесс, который западная пресса уже успела сравнить сразу и с Нюрнбергским, и с Гаагским трибуналом. Впрочем, на скамье подсудимых – явно человек не того уровня. Если в Гааге и Нюрнберге судили вождей государства, то за все «преступления режима Асада» предстоит отвечать одному-единственному полковнику сирийской тайной полиции. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Смерть Ким Чен Ына вызовет хаос в ядерной стране

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Если слухи о смерти Ким Чен Ына окажутся правдой, то сонм правозащитников и политиков встретит эту новость с ликованием. В отличие от экспертов и государственных деятелей, которые прекрасно понимают катастрофические последствия этого ухода. Подробности...
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Кроме русских в мире есть еще виноватые

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Нигде так много не врут, как на охоте и после войны. Если нынешний вирус – это аллегория войны, то врут и прямо на войне, не отходя от окопа. Ах да, теперь это называется не вранье, а медийное сопровождение. Подробности...
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«Либералы» и «патриоты» страшно далеки от народа

Алексей Алешковский, сценарист
Кино – важнейшее из искусств, потому что объединяющее. Хорошие фильмы всегда транслируют истинные ценности; киноиндустрия – фабрика скреп, если угодно. К сожалению, место, которое раньше принадлежало властителям умов, сегодня занимают предводители безумия. Подробности...
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      Россия борется с коронавирусом

      По состоянию на 21 апреля число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России превысило 50 тысяч человек. Средний возраст заболевших в стране составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин
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      Из-за пропускного режима в Москве появились очереди людей и машин

      В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очереди
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      Лучшие образцы флешмоба «Изоизоляция»

      Более двухсот тысяч россиян приняли участие во флешмобе «Изоизоляция» в соцсетях. Участники акции, коротая время в самоизоляции, позируют как герои картин известных художников. К примеру, эта девушка изобразила Офелию с полотна Джона Эверетта Милле
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              Нефть подорожала на новостях о снижении добычи и напряженности на Ближнем Востоке

              24 апреля 2020, 08:19

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Мировые цены на нефть после обвала в начале недели уверенно растут третью торговую сессию подряд на фоне заявлений ряда стран о сокращении добычи и геополитической напряженности на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов.

              По состоянию на 7.52 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 4,5% и составила 22,29 доллара за баррель. Июньские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали на 5,33% и составили 17,41 доллара за баррель, передает РИА «Новости»


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