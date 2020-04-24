Россия раскритиковала Украину за провал резолюции ООН по борьбе с коронавирусом

Позиция Киева, заблокировавшего в Генассамблее ООН проект резолюции по борьбе с коронавирусом, является кощунством, говорится в комментарии постпредства России при международной организации.

Как отметили в российском постпредстве, украинским дипломатам «пришелся не по нраву призыв действовать в духе добрососедства, который, дескать, неуместен со стороны «государства-агрессора», коим украинская пропаганда настойчиво и вопреки фактам и здравому смыслу пытается выставить Россию», передает РИА «Новости».

«Доблестных украинских борцов с реальностью совершенно не смущает кощунственность их позиции», – говорится в сообщении постпредства.

Авторы заявления подчеркнули, что позиция Киева подрывает одно из возможных направлений международного сотрудничества в борьбе с COVID-19. От такого взаимодействия, по мнению дипломатов, «выиграли бы многие потенциальные жертвы пандемии, прежде всего – в развивающихся странах, находящихся в уязвимом положении».

«Хотелось бы напомнить, что призыв к снятию принудительных экономических мер, ограничивающих возможности борьбы с пандемией, был обращен именно на развивающиеся страны, до которых нашим украинским коллегам, по-видимому, нет дела», – добавили в российском постпредстве.

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что дипломаты не могли не отреагировать на очередную «победу», провозглашенную коллегами с Украины после того, как они нарушили процедуру молчания по российскому проекту резолюции.

«Жду не дождусь, когда к нашим соседям вернется рассудок и они перестанут выглядеть жалкими», – заявил дипломат.

В среду тало известно, что Украина заблокировала резолюцию России в ООН, направленную на ослабление санкций в условиях борьбы с пандемией коронавируса в мире.

Еще в марте Россия предлагала ООН принять резолюцию для объединения усилий стран в борьбе с коронавирусом, но Украина и «ее покровители заблокировали этот проект».