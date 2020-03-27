Россия внесла в ООН резолюцию по борьбе с коронавирусом

Россия предложила Генассамблее ООН принять резолюцию для объединения усилий стран в борьбе с коронавирусом.

«Российская Федерация внесла 26 марта на рассмотрение Генассамблеи ООН инициативу о принятии Декларации Генассамблеи ООН о солидарности в борьбе с коронавирусом», – говорится в сообщении на сайте российского постпредства.

Отмечается, что проект основан на принципе Устава ООН о сотрудничестве стран, отраженном в Декларации ООН о принципах международного права 1970 года.

«Инициируемая Россией декларация, в частности, предусматривает признание лидирующей роли ВОЗ в борьбе с пандемией, согласие государств сотрудничать между собой и с ВОЗ, в том числе для выработки способов борьбы с распространением и лечением болезни COVID-19, оказывать помощь наиболее пострадавшим государствам, особенно развивающимся странам, отказаться от торговых войн и применения односторонних санкций, принятых в обход СБ ООН, не допускать дискриминации государств, народов и физических лиц в связи с пандемией, противодействовать финансовым спекуляциям с товарами первой необходимости, признать необходимость распространения достоверной и научно-обоснованной информации о пандемии», – говорится в сообщении.

В четверг состоялся саммит G20 по коронавирусу, был принят итоговый документ. Президент России Владимир Путин принял участие в саммите G20 по коронавирусу в режиме видеосвязи.

Сообщалось, что страны G20 намерены выделить Всемирной организации здравоохранения средства для борьбы с пандемией коронавируса.