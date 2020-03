Страны G20 решили выделить ВОЗ средства для борьбы с коронавирусом

Страны G20 намерены выделить Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) средства для борьбы с пандемией коронавируса.

Они призвали к такому же шагу и другие страны и международные организации, говорится в итоговом заявлении саммита G20, передает РИА «Новости».

«Мы также обязуемся в добровольном порядке немедленно выделить ресурсы в фонд реагирования ВОЗ на COVID-19, в фонд Coalition for Epidemic Preparedness and Innovation и организацию Gavi, the Vaccine Alliance. Мы призываем все страны, международные организации, частный сектор, благотворительные организации и частные лица содействовать этим усилиям», – говорится в документе.

Страны G20 обратились с просьбой в ВОЗ, МВФ и Всемирный банк предоставить помощь развивающимся странам в борьбе с коронавирусом.

Участники саммита также договорились о расширении полномочий ВОЗ в борьбе с коронавирусом.

Отмечается, что страны «полны решимости не жалеть никаких усилий», чтобы защитить жизни, сохранить рабочие места и доходы людей, оказать помощь всем нуждающимся в поддержке странам.

Также на саммите было решено принять коллективные меры по поддержке мировой экономики. Отмечается, что министерства финансов стран и главы Центробанков разработают план действий по преодолению последствий коронавируса.

Кроме того, страны G20 поддержали решение Международного олимпийского комитета (МОК) отложить Олимпийские игры в Японии.

«Мы ценим усилия по охране здоровья людей, которые проявляются в переносе крупных публичных мероприятий, в частности, решение Международного олимпийского комитета перенести Олимпийские игры на срок не позднее лета 2021 года», – отмечается в заявлении.

Ранее сообщалось, что саммит завершился, по его итогу был принят документ.

Президент России Владимир Путин прининял участие в саммите G20 по коронавирусу в режиме видеосвязи.

В ходе саммита председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай предоставит иностранным государствам помощь в борьбе с пандемией коронавируса.

Отметим, что саммит полностью закрыли для прессы.

