Китай пообещал помочь миру в борьбе с коронавируом

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе саммита G20 заявил, что Китай предоставит иностранным государствам помощь в борьбе с пандемией коронавируса.

«Китайская сторона уже создала открытый для всех стран онлайн-центр с данными о профилактике и контроле над коронавирусом, о борьбе с заболеванием», – заявил Си Цзиньпин, передает ТАСС.

Он отметил, что Китай предоставит иностранным государствам помощь в борьбе с пандемией.

«Международное сообщество должно активизировать свои действия и решительно бороться с глобальной вспышкой коронавируса, подавлять распространение эпидемии. Китайская сторона готова делиться с заинтересованными странами практикой в сфере профилактики и контроля [заболевания], развивать исследования и разработки в области создания вакцин и производства лекарственных препаратов, оказывать помощь странам, где произошла вспышка заболевания», – отметил Си Цзиньпин.

Председатель КНР уточнил, что Китай также примет меры для стабилизации мировой экономики во время пандемии.

В то же время Китай призывает лидеров стран G20 к рациональной финансовой политике в условиях пандемии для сохранения глобальных производственных цепочек, заявил китайский лидер.

«Китай внесет свой вклад для стабилизации глобальной экономики. Эпидемия нанесла серьезный удар по глобальному производству и спросу. Все страны должны вместе проводить макрополитику для того, чтобы создать импульс и прекратить замедление мировой экономики», – отметил глава государства.

«Необходимо вести эффективную фискальную и монетарную политику, усилить контроль и согласованность в финансовой сфере и совместно защитить стабильность глобальных производственных цепочек», – заключил Си Цзиньпин.

Он призвал страны G20 отменить налоговые и торговые пошлины и обеспечить свободное обращение товаров для содействия глобальной экономике.

Напомним, в четверг проходит экстренный саммит G20, его проводят в формате видеоконференции. В нем также принимает участие президент России Владимир Путин.