Украина заблокировала в ООН резолюцию России по ослаблению санкций

Очередная резолюция России в ООН, направленная на ослабление санкций, заблокирована Украиной, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

«Россия не оставляет попыток принять в Генассамблее ООН манипулятивные резолюции. Под прикрытием борьбы с пандемией они имеют целью размыть санкционный режим. 22 апреля РФ вынесла на утверждение новый документ. Текст они подкорректировали, но его манипулятивная суть не изменилась», – передает его заявление «Интерфакс».

Кулеба заявил, что Украина не могла такую резолюцию поддержать и заблокировала ее. Он заявил, что Украина снова стала «двигателем группы стран», помешавшим «российским манипуляциям» в ООН.

«Как я обещал еще в начале апреля, мы будем и в дальнейшем вместе с партнерами блокировать попытки России разрушить санкционные режимы. Для эффективной борьбы мира с пандемией нужны реальные решения, которые будут нести практическую пользу», – заявил Кулеба.

Отметим, что еще в марте Россия предлагала ООН принять резолюцию для объединения усилий стран в борьбе с коронавирусом, но Украина и «ее покровители заблокировали этот проект».

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш призвал лидеров G20 отменить ограничения, мешающие доставке медицинского оборудования и лекарств в условиях эпидемии коронавируса.