Собянин предостерег россиян от самолечения коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал россиян не заниматься самолечением коронавируса.

«От самолечения я бы очень серьезно предостерег. К сожалению, самые тяжелые больные и две трети смертей от коронавируса мы имеем от тех, кто пытался заниматься самолечением, а потом оказался в больницах», – заявил Собянин в эфире «России 24», передает РИА «Новости».

Собянин добавил, что в Москве врачи оказывают экстренную помощь пациентам в полном объеме.

«Вся экстренная помощь оказывается в полном объеме. Все необходимые операции будут проходить, несмотря ни на что. Плановая помощь, которая может подождать месяц, два или три, – лучше ее отложить, потому что слишком большие риски внутрибольничной инфекции», – добавил мэр, сообщает ТАСС.

Он отметил, что в работе по борьбе с распространением коронавируса сейчас задействованы несколько десятков тысяч медиков в городе.

«Задействовали несколько десятков тысяч работников – врачей, средний медперсонал, младший персонал, [это также] ординаторы, учащиеся колледжей, студенты и так далее. И сегодня профессионализм медиков, обеспеченность рабочими кадрами – одна из главных задач. От этого зависит жизнь пациентов», – сказал Собянин.

Он заверил, что город на несколько месяцев обеспечен лекарствами для борьбы с этим заболеванием.

Собянин также заявил, что Москва не прошла еще даже половину пути в борьбе с коронавирусом.

Мэр столицы сообщил, что поток людей в Москве с момента ввода пропусков снизился более чем на 500 тыс. человек. По его мнению, это говорит об эффективности введенной системы.