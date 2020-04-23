Собянин рассказал о снижении потока людей после введения пропусков

Более чем на 500 тыс. человек снизился поток людей в Москве с момента ввода пропусков, это говорит об эффективности системы, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«У нас в целом с момента ввода электронных пропусков снизился поток где-то больше чем на 500 тыс. людей. Это говорит об эффективности этой системы. С момента автоматического контроля за пропусками мы видим также небольшое снижение потока. Более дисциплинированную подачу заявок на электронные пропуска», – передает РИА «Новости» слова Собянина.

Он отметил, что стали лучше видны потоки людей, лучше видно граждан, которые соблюдают режим самоизоляции.

«Мы уже контролируем не в целом поток, а именно те группы, к которым есть вопросы. Это эффективная система, которая, надеюсь, будет распространяться и на соседние регионы», – сказал Собянин.

В штабе сообщили, что «за последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 4 774 в 81 регионе, в том числе выявлено активно как контактные и без клинических проявлений – 2 282 (47,8). За сутки подтверждено 42 летальных случая, за весь период по России умерло 555 человек. Общее число зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции достигло 62 773 (+8,2%) в 85 регионах.

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