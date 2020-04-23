Собянин: Мы даже середину пути еще не прошли в борьбе с коронавирусом

Введенные в Москве меры оптимальны для борьбы с коронавирусом, заявил глава города Сергей Собянин.

«У нас оптимальный режим самоизоляции, который установлен в Москве, и которого придерживаются, слава богу, спасибо большое, москвичи. Большинство москвичей ведут себя очень ответственно. Это дает возможность нам не ужесточать меры, которые принимаются в административном порядке. Режим оптимален на сегодняшний день для ситуации в нашем городе», – сказал мэр, передает ТАСС.

Власти столицы не хотят сценария по коронавирусу с введением войск, как в некоторых других странах, пояснил Собянин. Принимаемые меры более эффективны и адекватны, чем в других странах, заверил он, сообщает РИА «Новости».

«Так, как действуют (власти) во многих других, не везде, но во многих других крупных городах, ситуация несколько отличается, сначала там вводят очень мягкие демократичные меры, а потом вынуждены вводить войска на улицу. Мы не хотим этого сценария, поэтому у нас оптимальный режим самоизоляции, который установлен в Москве и которого придерживаются москвичи», – отметил мэр.

При этом он допустил ужесточение ограничительных мер, но ужесточение должно быть точечным.

Он отметил, что Москве еще несколько недель предстоит бороться с коронавирусом, город не прошел еще даже полпути в победе над заболеванием. Собянин подчеркнул, что власти столицы готовятся к любому развитию ситуации. В городе удвоят количество коек в ближайшие полторы-две недели, уточнил градоначальник.

Мэр отметил, что рост числа заразившихся коронавирусом в столице достигает 15% в день.

«Не могу сказать, что у нас какая-то положительная динамика. Более того, я вижу, что мы даже середину пути еще не прошли в борьбе с коронавирусом», – добавил он.

«У нас нет какой-то драматической ситуации, роста, при этом мы видим каждый день 8-10-12 - до 15% идет рост заболеваемости, причем это те, кто уже получил диагноз «коронавирус» за счет лабораторных исследований», – пояснил мэр.

Он подчеркнул, что власти столицы не рассчитывают на идеальную динамику в борьбе с коронавирусом.

«Мы не должны рассчитывать на какие-то идеальные схемы, идеальные динамики, идеальные графики, поэтому будем готовиться к любому развитию ситуации», – сказал глава города.

В четверг глава города сообщил, что поток людей в Москве с момента ввода пропусков снизился более чем на 500 тыс. человек. По его мнению, это говорит об эффективности введенной системы.