Набиуллина заявила о беспрецедентном масштабе реструктуризации кредитов в России

Российские банки меньше чем за месяц получили заявок на реструктуризацию кредитов больше, чем за весь 2019 год, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Набиуллина заявила на совещании с президентом России Владимиром Путиным, что «масштаб реструктуризации действительно беспрецедентный», передает ТАСС.

Так, «меньше чем за месяц действия программ заявок на реструктуризацию поступило больше, чем в целом за прошлый год».

«Например, число заявок в 16 банков на 15 апреля на реструктуризацию было 554 тыс., и только за эту неделю в системно значимые кредитные организации еще поступило 230 тыс. заявок», – сказала она.

По словам Набиуллиной, это означает, что банкам нужно перестраивать свои бизнес процессы, чтобы оперативнее рассматривать эти заявки и принимать решения, передает РИА «Новости».

«Мы здесь отмечаем положительную динамику с точки зрения роста рассмотренных и одобренных заявок. Рассчитываем, что в ближайшие дни банки выведут работу по программам на полную мощность», – сказала глава регулятора.

Кроме того, Банк России видит рост необходимости реструктуризации кредитов крупным предприятиям, и для этого понадобятся дополнительные механизмы.

В целом по 11 системно значимым кредитным организациям процент одобряемых обращений вырос примерно до 60% от числа рассмотренных обращений.

«На прошлой неделе это было около 44%, неделей ранее – около 14%. То есть динамика положительная, но, безусловно, есть еще потенциал для роста», – отметила Набиуллина.

Ранее сообщалось, что на совещании с банкирами президент Владимир Путин заявил о необходимости помочь предприятиям продолжать работу и выплачивать зарплату сотрудникам.

Ранее Минфин по предложению президента внес в правительство проект постановления по льготным ипотечным кредитам на новостройки под 6,5%, а на прошлой неделе Путин предложил предоставлять малому и среднему бизнесу прямую безвозмездную помощь от государства, которую можно будет направить на зарплаты сотрудников.