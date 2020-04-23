Путин дал поручения банкирам о помощи на фоне коронавируса

На совещании с банкирами президент Владимир Путин заявил, что необходимо помочь предприятиям продолжать работу и выплачивать зарплату сотрудникам.

«Эти и другие решения призваны помочь российским семьям преодолеть текущие трудности, сделать так, чтобы компании, предприятия не прерывали свою деятельность, сохраняли трудовой коллектив, заработки людей, обеспечивали заказами своих поставщиков, подрядчиков в нынешней непростой ситуации», – передает слова Путина РИА «Новости».

Он отметил, что совместной задачей банков и властей является минимизация негативного влияния от коронавируса в экономике. При этом президент признал, что кредитные организации уже взяли на себя серьезную нагрузку на фоне ограничений по коронавирусу.

Путин заметил, что именно способность банковского сектора обеспечить доступность кредитных ресурсов для населения и бизнеса окажется определяющей при восстановлении экономики, передает ТАСС.

«Нам важно уже сейчас создавать условия для решения задач на среднюю и долгосрочную перспективу, иметь ввиду, что способность банков обеспечить устойчивый рост доступности и объемов кредитования для граждан, для компаний станет важнейшим фактором восстановления и дальнейшего развития экономики России», – сказал Путин.

Он отметил, что банки быстрее статистики чувствуют пульс экономической жизни, все процессы, которые в ней происходят, «непосредственно отражаются на банковской системе».

«Поэтому, прошу представителей банковского сообщества поделиться своими оценками текущей экономической ситуации и вашими прогнозами на перспективу», – сказал президент.

Он добавил, что нельзя, чтобы в условиях распространения коронавируса обещания поддержки экономики и граждан не должны оставаться абстрактными.

«Абстрактные обещания, которые на жизнь людей не влияют, никому не нужны, и эффект от таких решений, от выделяемых ресурсов будет низким», – сказал Путин, констатировав, что есть очевидные проблемы с реализацией мер поддержки.

По его словам, граждане сталкиваются с тем, что не могут получить кредитные каникулы, а предприниматели – льготные кредиты.

«О принятых решениях мало объявить, уважаемые коллеги. Нужно так отработать все этапы их реализации, чтобы помощь пришла вовремя, чтобы ей могли воспользоваться те, кто в ней действительно нуждается», – подчеркнул Путин.

На совещании он попросил также рассказать, как решаются проблемы у граждан, которые испытывают сложности с получением ипотечных каникул.

«Важно, чтобы деньги не оставались только у застройщиков, а работали, поддерживали занятость в смежных отраслях по всей кооперационной цепочке», – передает его слова ТАСС.

Президент отметил, что должна быть обеспечена устойчивость банковской системы, нельзя допустить критического накопления «плохих долгов».

«Необходимо, конечно же, обеспечить устойчивость самой банковской системы, нельзя допустить критического накопления так называемых плохих долгов, срывов и сбоев в работе банков», – сказал президент.

Он поручил правительству и ЦБ подумать о мерах по обеспечению надежности кредитного портфеля, не повышая при этом нагрузки на заемщиков.

Ранее Минфин по предложению президента внес в правительство проект постановления по льготным ипотечным кредитам на новостройки под 6,5%, а на прошлой неделе Путин предложил предоставлять малому и среднему бизнесу прямую безвозмездную помощь от государства, которую можно будет направить на зарплаты сотрудников.