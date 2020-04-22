Верховный суд разъяснил порядок наказания нарушителей режима самоизоляции

Верховный суд России ответил на вопросы о рассмотрении административных и уголовных дел о нарушении мер борьбы с коронавирусом.

Обзор судебной практики опубликован на сайте суда.

Указывается, что привлечению к ответственности по ч. 2 ст. 6.3 КоАП подлежат не соблюдающие установленные требования граждане с подозрением на инфекционное заболевание, а также контактировавшие с такими людьми или с источником заболевания. Также речь идет о тех, кто приехал из эпидемиологически неблагополучных стран.

Верховный суд подчеркнул, что положения этой статьи распространяются на уклоняющихся от лечения опасного инфекционного заболевания, нарушающих противоэпидемический режим, а также не выполнивших в установленный срок требование органа, осуществляющего федеральный госсанэпиднадзор.

Вместе с тем, те, кто нарушает, в частности, обязательные для всех требования, установленные властями региона, в общем случае подлежат ответственности по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП.

В случае с Москвой речь идет о посещении территорий общегородского значения, несоблюдении полутораметрового социального дистанцирования, а также выходе из дома и перемещении по городу без веских причин. Отмечается, что суды смогут назначить штраф за нарушение режима самоизоляции в течение года после выявления правонарушения.

Согласно ч. 2 ст. 6.3 КоАП, нарушения санитарных правил в период ЧС или при угрозе распространения заболеваний наказываются штрафом: для граждан – от 15 до 40 тыс. рублей, для должностных лиц – от 50 до 150 тыс. рублей, для ИП – от 50 до 150 тыс. рублей, для юрлиц – от 200 до 500 тыс. рублей. Также предусмотрено приостановление хозяйственной деятельности на срок до 90 суток.

По ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП невыполнение правил при введении режима повышенной готовности на территории, где существует угроза ЧС, или в зоне ЧС, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 6.3, влечет предупреждение или штраф: для граждан – от 1 до 30 тыс. рублей, для должностных лиц – от 10 до 50 тыс. рублей, для ИП – от 30 до 50 тыс. рублей, для юрлиц – от 100 до 300 тыс. рублей.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.