Призывавшего к массовым акциям во Владикавказе арестовали

Ленинский суд Владикавказа арестовал на два месяца подозреваемого в применении насилия в отношении представителя власти, призывам к массовым акциям, а также распространении ложной информации о санитарно-эпидемиологической ситуации в Северной Осетии Вадима Чельдиева.

«Ленинский суд Владикавказа 20 апреля удовлетворил ходатайство Следственного управления СК РФ по Северной Осетии об избрании в отношении Вадима Чельдиева меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», – сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Северной Осетии, передает РИА «Новости».

В ходатайстве шла речь о том, что Чельдиев подозревался в совершении преступления по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

При рассмотрении вопроса об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу учтены обоснованные подозрения, а также то, что «новое преступление совершено им после преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан», а именно: распространение заведомо ложной информации о санитарно-эпидемиологической ситуации в Северной Осетии и призывы к массовым акциям неповиновения».

Ранее к жителям Северной Осетии с просьбой не нарушать самоизоляцию обратились Виталий Калоев и Станислав Черчесов.