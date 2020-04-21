Трамп решил из-за коронавируса приостановить иммиграцию в США

Американский президент Дональд Трамп в связи с пандемией нового коронавируса принял решение временно приостановить иммиграцию в Соединенные Штаты.

«В свете нападения со стороны невидимого врага, а также необходимости защитить рабочие места наших замечательных американских граждан я подпишу указ о временной приостановке иммиграции в Соединенные Штаты!» – написал он в Twitter.

В Соединенных Штатах число положительных результатов тестов на коронавирус превысило 780 тыс., число летальных исходов составило 41 тыс. 816, вылечились почти 72 тыс. человек.

По данным ВОЗ, за последние сутки число инфицированных новым коронавирусом в мире увеличилось более чем на 72 тыс. человек – на 9 тыс. меньше, чем за предыдущий день.

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