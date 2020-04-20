Путин поручил Минздраву ускорить регистрацию вакцины от коронавируса

Президент России Владимир Путин поручил Минздраву проработать ускорение регистрации вакцины от коронавируса и ввоза оборудования для производства лекарства.

«Михаил Альбертович, надо все, что сейчас было предложено Александром Леонидовичем (Гинцбургом, директором Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи), систематизировать», – сказал президент, обращаясь к министру здравоохранения Михаилу Мурашко после выступления эксперта, который высказался о производстве вакцины от коронавируса, передает ТАСС.

«Это касается и ускорения разрешительных процедур, имеется в виду по линии Росздрава, и касается всех других административных [процедур], в том числе и таможенных, при завозе необходимого оборудования», – уточнил Путин.

На совещании президент попросил высказать мнение о возможных сроках разработки вакцины. «Нам важно знать это сейчас, чтобы заранее зарезервировать, подготовить промышленные мощности, чтобы быстро запустить производство вакцины в нужных объемах», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

В ходе совещания Путину также доложили о примерных сроках создания вакцины от коронавируса, испытаниях препарата на животных, суммах, которые потребуются для организации производства, и необходимости рефрижераторов при ее транспортировке.

«Я помню, вы (глава Минздрава Михаил Мурашко) буквально два дня назад об этом говорили, докладывали. Просто обобщите все, что сейчас было сказано, и представьте предложения. Мы сделаем все, чтобы ускорить все необходимые административные процедуры. И если потребуется, а я так понимаю, что потребность такая есть, выделим и дополнительные ресурсы», – заявил Путин, передает РИА «Новости».

Голикова до этого заявила, что у России есть планы по созданию вакцины.

«Хочу еще раз подчеркнуть, что представители и научных организаций Министерства здравоохранения, Российской академии наук, Министерства науки и высшего образования, Роспотребнадзора, Федерального медико-биологического агентства активно работают над новой вакциной, активно работают над поиском лекарственных средств. У нас, безусловно, есть уже определенные планы», – сказала она.

На прошлой неделе президент Владимир Путин заявил, что на стадии разработки вакцин от коронавируса нужно подготовить производство достаточного количества этих препаратов.