Голикова предупредила регионы о росте темпов заражения коронавирусом

Регионам России нужно четко реагировать на распространение коронавируса, так как темпы заражения могут значительно возрасти в ближайшие две-три недели, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом.

«Те темпы, которые сегодня есть, должны заставить задуматься руководителей регионов и тех, кто отвечает за организацию работы, что темпы развития ситуации, они могут на протяжении 2-3 недель оказываться достаточно высокими. Здесь очень важно своевременно реагировать на ситуацию, очень четко выявлять контактные группы и очаговые заболевания», – передает ее слова РИА «Новости».

Она добавила, что за последние сутки прирост числа заболевших коронавирусом сутки составляет 10%, по Москве – 8,3%, в Подмосковье – 12,4%.

«С учетом того, что мы каждый раз акцентируем особое внимание на московской агломерации – на Москве и Московской области – я приведу цифры последнего дня… Рост по Москве составил 8,3%, хотя цифра по Москве на сегодняшний день заболевших самая большая - 26 тыс. 350. Московская область – рост составляет 12,4%, и, соответственно, количество заболевших – 5 тыс. 241», – сказала она.

По ее словам, в регионах рост числа заболевших коронавирусом составил 12%.

«Рост в 54 регионах страны выше, чем тот, который в среднем сложился по Российской Федерации в целом. И в ряде регионов рост достаточно существенный», – заметила Голикова.

Вице-премьер указала, что сейчас распространение заболевания коронавирусом носит в стране местный характер.

«Например, если говорить об очагах, то наибольшее количество заболевших как раз из-за того, что есть очаги, это Республика Коми… присоединившаяся Республика Саха (Якутия), Мурманская область, где как раз количество заболевших связано с тем, что там достаточно серьезные очаги», – отметила она.

Голикова заявила, что у России есть планы по созданию вакцины.

«Хочу еще раз подчеркнуть, что представители и научных организаций министерства здравоохранения, Российской академии наук, министерства науки и высшего образования, Роспотребнадзора, Федерального медико-биологического агентства активно работают над новой вакциной, активно работают над поиском лекарственных средств. У нас, безусловно, есть уже определенные планы», – сказала она.

До этого президент Владимир Путин заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в России еще впереди.

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