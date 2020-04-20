Голикова назвала регион с самым низким показателем распространения коронавируса

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Западная промышленность начинает бегство из Китая

Отметка «Сделано в Китае» еще долго останется на большинстве товаров в большинстве стран мираФото: REUTERS/Jason Lee
Поистине тектонические сдвиги происходят в мировой промышленности из-за коронавируса. Пандемия подстегнула крупнейшие западные корпорации отказаться от политики, которой они следовали последние несколько десятилетий – размещения производства в Китае. Что стало тому причиной, помимо коронавируса, и куда именно уедут из Китая заводы и фабрики? Подробности...
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Россия предлагает США «гиперзвуковой обмен»

Гиперзвуковой маневрирующий блок «Авангард» заставляет США сесть за стол переговоров с РоссиейФото: пресс-служба Минобороны РФ
Москва и Вашингтон интенсивно обмениваются сигналами о будущем важнейшего международного договора – СНВ-3. Американцы предъявляют России свои условия по продлению действия этого документа, в том числе по поводу судьбы новейшего российского гиперзвукового оружия. Какие требования в ответ предъявляет Соединенным Штатам Россия? Подробности...
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Почему ВМФ отказался строить суперэсминцы

Так выглядит «Лидер» в макете. Вряд ли мы увидим его в металлеФото: Artem Tkachenko/wikimedia.org
Проект создания для ВМФ России гигантского корабля с уникальными возможностями и ядерной энергетической установкой – эсминца «Лидер» – похоже, навсегда похоронен. Причем сделано это было уже довольно давно. По крайней мере, это прямо следует из публикации документов организации-проектировщика. Почему Министерством обороны было принято такое решение? Подробности...
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Коронавирус толкает американскую экономику в пропасть

Коронавирус грозит серьезно подорвать американскую экономикуФото: REUTERS/Dado Ruvic
Фантастический уровень безработицы, отвесное падение продаж и производства, резкое сокращение ВВП и государственного бюджета. Все это прямо сейчас происходит в Соединенных Штатах Америки как следствие ограничительных мер по борьбе с пандемией коронавируса. Какова глубина американской экономической катастрофы и почему само устройство экономики США мешает ей выздороветь? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Думать надо не только о бедных, но и о богатых

Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Нам необходимо думать и работать над созданием инфраструктуры для жизни наших элит внутри страны. Элит, давайте это признаем, заведомо несовершенных. Но и без них нельзя. Подробности...
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Мир охватило новое ханжество

Дометий Завольский, историк-архивист
Умственной и духовной пустотой сначала порождается разнузданность, а потом – иррациональное, вымученное ханжество, ведущее к чему-то совсем нехорошему. Мало говорить, что новое ханжество «там, у них» – это плохо, тут же поощряя среду, плодящую «кураторок». Подробности...
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Новая реальность российской инвестиционной политики

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Россия имеет все шансы стать островком стабильности на фоне тектонических разломов, какими сейчас изобилует мировая экономика. И этим шансом стоит воспользоваться. Подробности...
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              Голикова назвала регион с самым низким показателем распространения коронавируса

              20 апреля 2020, 14:49

              Текст: Александра Юдина

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              Самый низкий показатель распространения коронавируса на 100 тыс. человек населения фиксируется в Кемеровской области, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

              «Сегодня в числе регионов, которые имеют показатель выше чем среднероссийский, а среднероссийский составляет сегодня 32,1 на 100 тыс. жителей, девять регионов являются лидерами, которые превышают этот показатель. Это Москва, Московская область, Республика Ингушетия, республика Коми, Мурманская область, Магаданская область, Республика Марий Эл, Республика Мордовия и Санкт-Петербург», – передает РИА «Новости» заявление Голиковой в эфире канала «Россия 24».

              Как отметила вице-премьер, ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции оценивается исходя из нагрузки и количества заболевших на 100 тыс. жителей.

              «Самый низкий показатель распространенности на 100 тысяч жителей – это Кемеровская область», – добавила Голикова.

              Напомним, за минувшие сутки в России подтверждено 4268 новых случаев коронавируса. Президент России Владимир Путин назвал главные задачи в связи с приближением пика заболеваемости COVID-19.

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