Путин назвал требующие особого внимания две группы населения

Российский лидер Владимир Путин считает, что особого внимания в условиях борьбы с коронавирусом требуют беременные женщины и дети, в том числе новорожденные.

«Особого внимания требуют, безусловно, беременные женщины, будущие мамы, и, конечно, дети, в том числе новорожденные. Я прошу на этих вопросах остановиться отдельно», – цитирует РИА «Новости» Путина.

Глава государства подчеркнул, что с инфицированным коронавирусом может столкнуться абсолютно каждый, поэтому у медработников должен быть выработан определенный алгоритм действий.

«С заражением и болезнью может столкнуться каждый, и очень важно, чтобы у медицинских работников были заранее готовы алгоритмы действий для оказания эффективной помощи людям, причем всех возрастов, пациентам с сопутствующими хроническими заболеваниями», – сказал Путин.

Он отметил, что все медицинские работники должны быть обеспечены повышенной и надежной защитой от коронавируса, поскольку «буквально каждый из них сейчас на счету».

Также президент отметил, что в конце этой – начале следующей недели будет развернут дополнительный коечный фонд во всех российских регионах.

«Сейчас работа идет по всем направлениям. В том числе к концу этой – началу следующей недели будет полностью развернут дополнительный фонд специализированных медицинских коек во всех регионах», – добавил он.

Вместе с тем Путин добавил, что на разработчиках вакцины от коронавируса лежит колоссальная ответственность, поэтому важно знать о ее готовности для запуска производства.

В понедельник президент проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в России. Путин заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в России еще впереди.

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