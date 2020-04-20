Мишустин назвал сроки реализации новых мер по поддержке граждан и бизнеса

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Западная промышленность начинает бегство из Китая

Отметка «Сделано в Китае» еще долго останется на большинстве товаров в большинстве стран мираФото: REUTERS/Jason Lee
Поистине тектонические сдвиги происходят в мировой промышленности из-за коронавируса. Пандемия подстегнула крупнейшие западные корпорации отказаться от политики, которой они следовали последние несколько десятилетий – размещения производства в Китае. Что стало тому причиной, помимо коронавируса, и куда именно уедут из Китая заводы и фабрики? Подробности...
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Сергей Станкевич: Лебедь мог стать русским Бонапартом

Александр Лебедь называл себя «неправильным генералом», который любит не начинать, а заканчивать войныФото: Владимир Вяткин/РИА Новости
Лично у Лебедя, по его же словам, была полная готовность провести зачистку Дома Правительства, в котором забаррикадировались Ельцин и его сторонники. Он не испытывал при этом никаких моральных колебаний. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД бывший советник президента России Сергей Станкевич. В понедельник отмечается 70-летний юбилей генерала Александра Лебедя. Подробности...
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Почему ВМФ отказался строить суперэсминцы

Так выглядит «Лидер» в макете. Вряд ли мы увидим его в металлеФото: Artem Tkachenko/wikimedia.org
Проект создания для ВМФ России гигантского корабля с уникальными возможностями и ядерной энергетической установкой – эсминца «Лидер» – похоже, навсегда похоронен. Причем сделано это было уже довольно давно. По крайней мере, это прямо следует из публикации документов организации-проектировщика. Почему Министерством обороны было принято такое решение? Подробности...
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Коронавирус толкает американскую экономику в пропасть

Коронавирус грозит серьезно подорвать американскую экономикуФото: REUTERS/Dado Ruvic
Фантастический уровень безработицы, отвесное падение продаж и производства, резкое сокращение ВВП и государственного бюджета. Все это прямо сейчас происходит в Соединенных Штатах Америки как следствие ограничительных мер по борьбе с пандемией коронавируса. Какова глубина американской экономической катастрофы и почему само устройство экономики США мешает ей выздороветь? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Думать надо не только о бедных, но и о богатых

Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Нам необходимо думать и работать над созданием инфраструктуры для жизни наших элит внутри страны. Элит, давайте это признаем, заведомо несовершенных. Но и без них нельзя. Подробности...
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Мир охватило новое ханжество

Дометий Завольский, историк-архивист
Умственной и духовной пустотой сначала порождается разнузданность, а потом – иррациональное, вымученное ханжество, ведущее к чему-то совсем нехорошему. Мало говорить, что новое ханжество «там, у них» – это плохо, тут же поощряя среду, плодящую «кураторок». Подробности...
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Новая реальность российской инвестиционной политики

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Россия имеет все шансы стать островком стабильности на фоне тектонических разломов, какими сейчас изобилует мировая экономика. И этим шансом стоит воспользоваться. Подробности...
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              Мишустин назвал сроки реализации новых мер по поддержке граждан и бизнеса

              20 апреля 2020, 13:35

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Нормативно-правовая база для осуществления новых мер поддержки граждан и экономики в связи с пандемией должна быть внедрена максимально оперативно, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

              Он поблагодарил Госдуму и Совет Федерации за принятие законопроектов, которые были разработаны правительством для реализации антикризисных мер, объявленных президентом России Владимиром Путиным.

              «Прошу максимально оперативно завершить подготовку необходимой нормативно-правовой базы, чтобы новые нормы заработали в интересах граждан и экономики как можно быстрее, усилили эффект от ранее принятых мер», – передает ТАСС обращение Мишустина к вице-премьерам.

              По словам премьера, он планирует в ближайшие дни обсудить с губернаторами готовность регионов к оказанию помощи людям в борьбе с коронавирусом.

              «В ближайшие дни я планирую провести совещание с главами субъектов Российской Федерации, чтобы проверить, насколько региональные власти готовы к оказанию помощи людям в борьбе с коронавирусом, а если где-то работа идет медленно – понять причины и оперативно принять необходимые решения», – сказал он.

              По словам Мишустина, правительство России расширит программу беспроцентных кредитов на выплату зарплат для предприятий, работающих в пострадавших из-за пандемии сферах.

              «Для поддержки и сохранения занятости мы расширим действие беспроцентных кредитов на выплату зарплаты для средних и крупных компаний из пострадавших отраслей», – сказал глава кабмина, отметив, что «сегодня такими кредитами могут воспользоваться только малые и микропредпринятия».

              Мишустин сообщил также, что госкорпорация «ВЭБ.РФ« уже предоставляет гарантии и поручительства по этим крдеитам в объеме до 100 млрд рублей.

              «Решения по дополнительным гарантиями будут приняты в ближайшее время», – сказал премьер.

              Напомним, в субботу Мишустин расширил перечень наиболее пострадавших от ситуации с коронавирусом отраслей. Туда добавлена деятельность зоопарков, музеев, а также торговля одеждой, автомобилями и обувью.

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