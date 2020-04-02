Песков прокомментировал прогнозы на развитие ситуации с коронавирусом

Любые прогнозы о развитии ситуации с коронавирусом в России могут носить сейчас лишь примерный характер, все зависит от эффективности принимаемых мер, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Пока любые прогнозы в данном случае могут носить такой примерный характер. Существуют разные прогнозы, но я не думаю, что я могу их сейчас озвучить. В целом все зависит от эффективности принимаемых мер и, конечно же, от эффективности мер, связанных с режимом изоляции, самоизоляции», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, есть ли у Кремля прогнозы относительно пика эпидемии коронавируса в России.

Он добавил, что эпидемиологическая ситуация может меняться «весьма и весьма быстро», поэтому ежедневно проводится анализ ситуации, ведется подготовка к разным сценариям, в частности, принимаются предупредительные меры, например, в некоторых регионах заранее расширяется медицинская инфраструктура и увеличивается число коек, способных принять заболевших новой инфекцией.

«Подготовка к сценариям рассчитана на длительную перспективу, она ведется постоянно», – сказал пресс-секретарь президента.

Он добавил, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции докладывает, что медицинского оборудования для врачей в России хватает.

«Здесь нужно каждую конкретную новость проверять. Не всегда это соответствует действительности, где-то, возможно, действительно в каких-то регионах нехватка. Штаб над этим работает, но в целом, конечно, в первую очередь удовлетворяется необходимость именно тех, кто борется с коронавирусом, тех врачей, кто занят в борьбе с коронавирусом», –добавил Песков, комментируя информацию, что в соцсетях появляются жалобы врачей на отсутствие масок.

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 771 и составило 3548 человек в 76 регионах страны.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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