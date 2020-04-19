На Украине более тысячи медиков заразились коронавирусом

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Западная промышленность начинает бегство из Китая

Отметка «Сделано в Китае» еще долго останется на большинстве товаров в большинстве стран мираФото: REUTERS/Jason Lee
Поистине тектонические сдвиги происходят в мировой промышленности из-за коронавируса. Пандемия подстегнула крупнейшие западные корпорации отказаться от политики, которой они следовали последние несколько десятилетий – размещения производства в Китае. Что стало тому причиной, помимо коронавируса, и куда именно уедут из Китая заводы и фабрики? Подробности...
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Совершенствование российской ПРО срывает планы США в космосе

В США заявили об испытаниях Россией противоспутниковой ракеты Фото: Минобороны России/YouTube
Американские военные обвинили Москву в испытаниях противоспутниковой ракеты, которая, по их мнению, несет прямую угрозу космическим системам США. Причем такие выпады в адрес России звучат не впервые. В чем заключается суть претензий Вашингтона и насколько они обоснованы? Подробности...
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Цифровой контроль облегчит сложности самоизоляции

Отслеживать перемещения москвичей можно без участия людейФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Режим самоизоляции начал приносить свои плоды – по крайней мере, в Москве достигнут эффект «сглаживания», недопущения взрывного роста заболеваемости коронавирусом. А на следующей неделе в городе произойдет почти полный отказ от ручного контроля пропусков в пользу «автоматизированных систем» – и это сделает режим самоизоляции более комфортным. Подробности...
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Коронавирус наказывает Латвию за русофобию

Состояние латвийских железных дорог близко к катастрофеФото: ldz.lv
Катастрофическое падение транзитного грузооборота на железной дороге наблюдается в Латвии. Виной тому, разумеется, прежде всего коронавирус – однако пандемия, по сути, всего лишь усилила тенденции, которые наблюдались уже много лет. Впрочем, винить в происходящем власти Латвии могут лишь свою русофобию. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Новая реальность российской инвестиционной политики

Глеб Простаков, журналист
Россия имеет все шансы стать островком стабильности на фоне тектонических разломов, какими сейчас изобилует мировая экономика. И этим шансом стоит воспользоваться. Подробности...
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Ненавижу коронавирус как Гитлера в 41-м

Михаил Чуйко, анестезиолог-реаниматолог
Поражение легких совсем не похоже на обычные наши вирусные и уж тем более бактериальные пневмонии. Это не стандартный ОРДС, и привычные схемы не работают. Многие пытаются, опираясь на свой опыт, адаптировать его к новым реалиям. Подробности...
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Попытка наказать ВОЗ будет иметь для Трампа плохие последствия

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Трамп должен был не только наказывать, но и поддержать ВОЗ и ее усилия в борьбе с эпидемией. Вместо этого он своим наказанием, своим лишением финансирования лишь усиливает влияние Китая на эту организацию. Подробности...
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              На Украине более тысячи медиков заразились коронавирусом

              19 апреля 2020, 15:05

              Текст: Евгения Шестак

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              Более тысячи медицинских работников заразились коронавирусом на Украине, заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов.

              Видеозапись онлайн-брифинга размещена на странице министерства в Facebook.

              По словам главы Минздрава, всего все время пандемии заболели 5449 человек, из них 358 детей и 1031 медицинский работник. В общем выздоровели 347 человек. Летальных случаев 141.

              «Если говорить в разрезе регионов, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Черновицкой области – 49, и городе Киеве – 31», – добавил Степанов.

              По его словам, украинский Минздрав связывает происшедший в последние дни рост числа инфицированных с массовыми посещениями людьми богослужений в Вербное воскресенье 12 апреля. 

              «К сожалению, много кто не придерживался наших рекомендаций оставаться дома в Вербное воскресенье и не ходить массово на богослужение», – сказал он. 

              Степанов сообщил, что за минувшие сутки сделано 4 тыс. 695 исследований методом ПЦР. По его словам, наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Черновицкой области – 49 и городе Киеве – 31.

              Ранее коронавирус подтвердили у командира Национальной гвардии Украины генерал-лейтенанта Николая Балана.

              Также накануне сообщалось, что украинцы оказались одними из главных нарушителей карантина в мире. 


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