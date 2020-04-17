Командир Нацгвардии Украины заразился коронавирусом

У командира Национальной гвардии Украины генерал-лейтенанта Николая Балана подтвердили коронавирус, сообщил заместитель министра внутренних дел страны Антон Геращенко.

Он отметил, что заболевание у Балана протекает почти бессимптомно, его состояние здоровья удовлетворительно.

«Генерал Балан с сегодняшнего дня на самоизоляции. Все люди, которые были с ним в последнее время, будут проходить тестирование. Национальная гвардия продолжает выполнять задачи по ней полностью», – написал Геращенко в Facebook.

На данный момент обязанности Командующего Национальной гвардии выполняет первый заместитель – генерал-лейтенант Владимир Кондратюк.

Ранее сообщалось, что Украинцы оказались одними из главных нарушителей карантина в мире.