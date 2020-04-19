Названы наиболее поопулярные товары в условиях самоизоляции

В России на фоне перехода жителей страны в режим самоизоляции из-за распространения коронавируса вырос спрос на машинки для стрижки волос почти в пять раз, а продажи аппаратов для маникюра увеличились на 442%, говорится в исследовании Ozon.

Компания проанализировала около 1,5 млн заказов и 2 млн поисковых запросов, передает ТАСС.

«С 1 по 15 апреля продажи машинок для стрижки выросли на 391% по сравнению со средним показателем продаж в период стабильного спроса в 2019 году. Продажи UV/LED ламп для сушки лака с 1 по 15 апреля выросли на 196% относительно средних показателей в период стабильного спроса в 2019, рост продаж маникюрных аппаратов составил 442% за тот же период», – говорится в исследовании.

Маркетплейс «Беру» также исследовал покупки россиян в апреле, выяснив, что наиболее популярны среди товаров для красоты машинки для стрижки и триммеры. На них спрос вырос на 284%. В два раза чаще стали заказывать мужскую косметику для ухода за лицом, бородой и усами.

Также россияне на 140% чаще стали интересоваться маникюрными и педикюрным принадлежностями и на 110% вырос спрос на лампы для сушки маникюра. Количество заказов гель-лаков и средств для снятия лака увеличилось примерно в два раза, а спрос на инструменты для маникюра и педикюра вырос почти на 80%.

«Эксперты «Беру» полагают, что аномальный рост спроса на такие категории может быть связан с временным закрытием маникюрных салонов, что вынудило россиян начать ухаживать за ногтями дома. С приостановлением работы не только маникюрных, но и салонов красоты в целом, могут быть связаны и другие всплески спроса. Интерес к товарам для окрашивания бровей и ресниц вырос на 59%, а к средствам для эпиляции и депиляции – почти на 40%», – отмечает маркетплейс.

Увеличились и покупки косметических средств: на Ozon в первой половине апреля на 197% и 136% выросли продажи средств по уходу за телом и для волос. Особой популярностью пользуются средства для увлажнения и питания кожи, скрабы и пилинги.

«Работая из дома, но при этом стараясь поддерживать здоровый образ жизни, пользователи приобретают товары для массажа в домашних условиях, чтобы восстановиться после долгого сидения за компьютером – продажи массажных подушек выросли с 1 по 15 апреля на 156% относительно средних показателей в период стабильного спроса в 2019 году», – отмечает также Ozon.

Маркетплейс «Беру» отмечает и другую тенденцию – снизился спрос на товары для макияжа. Россияне стали реже заказывать зеркала, помаду, кисти и спонжи для нанесения макияжа.

Ранее сообщалось, что власти 39 из 85 регионов России к вечеру пятницы ввели особый режим передвижения из-за распространения новой коронавирусной инфекции.