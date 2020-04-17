США не предоставили России список школьников, которые не могут вернуться домой

Вашингтон до сих пор не предоставил точный список российских школьников, которые не могут выехать из США, данные американской стороны разнятся – от 74 до 80 человек, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Списков, которые мы сразу потребовали, до сих пор не предоставлено нам: ни имён, ни телефонов нет. Лишь сегодня утром нам передали список американских организаций, которые должны непосредственно заниматься этим вопросом. Накануне говорили, что таких организаций девять, но в направленном перечне всего семь названий. Адресов, телефонов, даже информации, в каких штатах находятся эти организации, нет», – передает РИА «Новости» слова Захарова.

Она отметила, что посольство России в Вашингтоне в настоящий момент пытается найти контакты этих организаций и с ними связаться.

«Дополнительно нам сообщили, что в рамках упомянутой программы в США с осени находились 74 российских ребёнка, но это нам сообщили несколько дней назад. На сегодняшний момент уже есть данные от американской стороны, что их 80, то есть больше, чем считалось прежде. Утверждается, что из них в Штатах остаются только 29, остальные якобы уехали домой. Нам известно официально только о шести детях, которые добрались до России. Где находятся остальные, когда они выехали, откуда и самое главное, прилетели ли они в Россию – неизвестно», – добавила Захарова.

Ранее посол в США обвинил американские власти в затягивании передачи сведений о российских детях.

14 апреля стало известно, что МИД России устанавливает местонахождение российских школьников, вывезенных в США по образовательным программам без ведома властей. Госдепартаменту США и американскому посольству в Москве сделаны соответствующие демарши.

Глава ведомства Сергей Лавров сообщил, что ведомство обратилось в Минпросвещения России для опроса школ, ученики которых могут быть заблокированы в США.

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