Индия решила отправить России гидроксихлорохин и парацетамол для борьбы с COVID-19

Индия поставит в Россию миллионы таблеток препарата гидроксихлорохин, а также парацетамол в ближайшее время для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, рассказал посол России в Индии Николай Кудашев.

«Невзирая на то, что Индия сама нуждается в этом лекарстве и его выпуск является лицензированным, то есть ограниченным, индийская сторона пошла навстречу обращению российской стороны и лицензировала поставки для Российской Федерации до 100 млн таблеток гидроксихлорохина в разных партиях. А также лицензировала поставки на российский рынок и для российских медицинских учреждений парацетамола», – передает ТАСС слова Кудашева.

«Можно ожидать, что поставки этих средств, в которых Россия очень нуждается, начнутся уже в ближайшее время: в конце апреля – начале мая», – добавил посол.

Он отметил, что этот шаг свидетельствует о высоком уровне отношений двух стран.

«Наши друзья поделились с нами медицинским средством, которое защищает здоровье их родных и близких. Думаю, что это дорогого стоит», – подчеркнул глава дипломатического ведомства.

Он сообщил, что вопрос о поставках медикаментов обсуждался во время недавнего разговора лидеров двух государств.

В России за сутки подтвердили 4069 новых случаев коронавируса, количество вирус-положительных пациентов в стране выросло до 32 007 человек. За сутки в России выписали 286 пациентов. Накануне, 16 апреля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 3448. Таким образом, число новых случаев за сутки возросло на 621.

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