Минобороны рассказало о заражении петербургских нахимовцев коронавирусом

Воспитанники петербургского Нахимовского морского училища, которые находились в Москве, заразились коронавирусной инфекцией, предположительно, после контакта одного из преподавателей с гражданским лицом в столице, сообщили в Минобороны.

«Причиной инфицирования мог стать контакт одного из преподавателей училища с гражданскими лицами в городе Москве», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Там добавили, что заразившиеся помещены на карантин в один из санаториев Минобороны.

«Военными медиками все нахимовцы переведены в один из санаториев Минобороны России на карантинный режим. Контактировавшие с ними воспитанники и преподаватели училища находятся на обсервации по месту размещения», – сказали в ведомстве.

В Минобороны добавили, что нахимовцы и их преподаватели в тренировках парадного расчета в Алабине не участвовали.

«К участию в проводимых в подмосковном Алабине совместных тренировках парадных расчетов воспитанники и преподаватели Нахимовского морского училища не привлекались», – сказали в ведомстве.

Там добавили, что состояние всех инфицированных нормальное.

«Симптомов заболевания органов дыхания нет. Температура тела в норме. Все они находятся под круглосуточным наблюдением военных медиков и получают необходимое лечение», – сказали в министерстве.

Там отметили, что тесты на коронавирус 31 из 155 находящихся в Москве воспитанников Нахимовского морского училища дали положительные результаты.

«В рамках проводимого военными медиками превентивного тестирования на коронавирусную инфекцию пробы 31 из 155 находящихся в Москве воспитанников Нахимовского морского училища дали положительные результаты», – сказали в Минобороны.

В России за сутки подтвердили 4069 новых случаев коронавируса, количество вирус-положительных пациентов в стране выросло до 32 007 человек. За сутки в России выписали 286 пациентов. Накануне, 16 апреля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 3448. Таким образом, число новых случаев за сутки возросло на 621.

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