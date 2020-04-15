Орешкин сообщил о некорректно работающих мерах поддержки российской экономики

Несколько мер поддержки российской экономки работают не так, как это планировалось первоначально, сообщил помощник главы государства Максим Орешкин.

«Сегодня в выступлении президент [Владимир Путин] очень четко сказал, что меры не последние, которые сегодня были озвучены, что нужно оценивать достаточность и эффективность мер. Поэтому понимание того, что происходит на местах, сейчас очень важно, для того чтобы этот список мер расширять и донастраивать», – сообщил Орешкин, передает ТАСС.

Он добавил, что в стране далеко не все, что было запущено, работает так, как было задумано. В качестве примера он привел беспроцентные кредиты на зарплаты.

Ранее во время обращения к правительству президент Владимир Путин предложил предоставить малому и среднему бизнесу прямую безвозмездную помощь от государства.

Он также выступил с инициативой направить на сбалансированность бюджетов регионов 200 млрд рублей.