Кремль ответил на критику китайской газеты мер по борьбе с коронавирусом в России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не могут согласиться с критикой со стороны китайской газеты Global Times, которая публикует материалы, обвиняющие Москву в недостаточности мер по борьбе с коронавирусом.

«Вряд ли мы можем согласиться с этой критикой, если эта критика в этом издании была опубликована. Мы слышим, что сейчас ведется, скажем так, обмен критикой по коронавирусу между разными странами, которые, скажем так, как в пинг-понг играют. Мы считаем, что это дело неблагодарное», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Он также отметил, что, напротив, Россия является сторонником «сложения международных усилий во имя борьбы с коронавирусом».

Между тем, президент Владимир Путин в среду выступит в начале совещания с членами правительства.

«Мы ожидаем выступления президента в начале этого совещания», – передает ТАСС слова Пескова.

Отвечая на вопрос, действительно ли власти планируют выделить на поддержку бизнеса один триллион рублей, Песков заметил, что «это информация [из разряда] слышал звон, не знаю, где он».

«Давайте дождемся сегодняшнего совещания», – предложил он, добавив, что «меры поддержки бизнеса постоянно находятся в проработке, ситуация мониторится правительством, различные варианты обсуждаются».

В России за сутки зарегистрировано 3 тыс. 388 новых случаев заражения коронавирусом (2 тыс.774 за предыдущие сутки). Наибольшее число новых вирус-положительных пациентов зарегистрировано в Москве – 1 тыс.774 человека, в Подмосковье – 272, в Мурманской области – 137. Всего в стране зарегистрировано 24 тыс.490 заболевших в 84 регионах

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