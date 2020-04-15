Назван последний регион России без коронавируса

Республика Алтай осталась последним регионом России, где до сих пор не выявлено ни одного пациента с коронавирусом, сообщили в оперштабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В штабе сообщили, что вирус-положительных пациентов нет только в Республике Алтай, передает ТАСС.

Кроме того, первый случай заболевания коронавирусом официально подтвержден на Чукотке, сообщил руководитель управления Роспотребнадзором по Чукотскому АО Антон Семенихин.

Таким образом, Чукотский автономный округ стал последним регионом в ДФО, в котором официально зарегистрированы случаи заражения коронавирусной инфекцией.

«Диагноз подтвержден у мужчины, который прибыл из Москвы 31 марта в поселок Угольные Копи. Пробы, показавшие положительный результат, специалисты отправили в лабораторию Хабаровска, и во вторник диагноз «коронавирусная инфекция» был подтвержден», – сказал Семенихин.

Также ранее стало известно, что Мурманская область обогнала Санкт-Петербург по суточному приросту заболевших коронавирусом – 137 новых пациентов против 130.

Напомним, за сутки в России зарегистрировано 3388 новых случаев заражения коронавирусом. При этом накануне, 14 апреля, число подтвержденных за сутки случаев составило 2774. Таким образом, число новых случаев в сутки возросло на 614.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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