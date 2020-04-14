Индекс Мосбиржи вырос на открытии торгов

Индексы Мосбиржи и РТС растут на открытии торгов на 1,4% и 1,6% соответственно.

По данным на 10.01 мск индекс Мосбиржи поднимался на 1,42% и достиг отметки 2666,14 пункта, индекс РТС – на 1,62%, до 1143,17 пункта, передает ТАСС.

По данным на 10.12 мск индекс Мосбиржи прибавляет 1,08% – до 2656,95 пункта, РТС – 1,56%, до 1142,56 пункта.