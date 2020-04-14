КНДР провела пуски ракет в сторону Японского моря

КНДР произвела запуск нескольких снарядов, предположительно крылатых ракет малой дальности, в сторону Японского моря, сообщили СМИ.

Как передает агентство Ренхап со ссылкой на заявление комитета начальников штабов (КНШ) Республики Корея, дальность полета снарядов составила около 150 километров, сообщает ТАСС.

Напомним, 29 марта южнокорейский комитет начальников штабов сообщил, что КНДР запустила две ракеты малой дальности в сторону Японского моря. Ракеты пролетели 230 км на максимальной высоте 30 км.

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