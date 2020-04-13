Путин назвал ближайшие недели определяющими в ситуации с коронавирусом

Ближайшие недели в ситуации с коронавирусом в России станут во многом определяющими, заявил президент России Владимир Путин.

«Обстановка меняется практически ежедневно. И, к сожалению, не в лучшую сторону», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

Он добавил, что увеличивается число заболевших людей, и все больше случаев тяжелого протекания болезни.

«Уже отмечал, что ближайшие недели станут во многом определяющими, а значит все наши действия, имею в виду и профилактические меры на местах, и организацию работы всей системы здравоохранения, должны быть выстроены оптимальным образом, что называется «с запасом» и с учетом всех факторов», – сказал президент.

Путин сообщил, что для того, чтобы действовать на упреждение, необходим «объективный прогноз».

«И не только среднесрочный или долгосрочный, но и на периоды ближайших трех, семи и десяти дней. Я прошу правительство вести и постоянно обновлять такой прогноз, исходя из реально складывающейся обстановки. И прошу докладывать мне об этом ежесуточно», – попросил президент.

Он добавил, что вся система здравоохранения «должна работать как единый механизм», нужно четкое взаимодействие между федеральными структурами и регионами.

«Сейчас необходимо эффективно задействовать все наши ресурсы. Повторю, нужно продумать все детали и варианты, рационально распределить нагрузку на больницы и клиники, предусмотреть возможность для маневра с учетом ситуации в конкретных территориях. Речь, в том числе, о том, чтобы оперативно перенаправлять запасы средств защиты для медицинского персонала, резервы аппаратов ИВЛ и лекарств, а также врачебные бригады именно в те регионы и медицинские учреждения, где они наиболее в данный момент времени востребованы», – сказал он.

За последние сутки в России подтверждено 2 тыс. 558 случаев коронавирусной инфекции. Всего инфицированы 18 тыс. 328 человек, умерли 148 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.