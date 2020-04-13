Московская биржа открылась снижением

Российский рынок акций демонстрировал разнонаправленную динамику основных индексов после старта торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.

По данным на 10.00 (мск), индекс Мосбиржи снизился на 0,1%, при этом РТС – вырос на 0,1%, передает ТАСС.

По информации на 10.09 (мск), индекс Мосбиржи опустился на 0,4%, РТС снизился на 0,1%.