Китайцам запретили есть собак, кошек и летучих мышей

В Китае вышел запрет на употребление в пищу собак, кошек, летучих мышей и ряда других животных, решение приняло министерство сельского хозяйства КНР на фоне пандемии коронавируса.

На всей территории страны собак, кошек, летучих мышей, енотов внесли в список домашних животных, которых нельзя рассматривать в качестве скота, что означает запрет на употребление в пищу или выращивание ради меха, сообщает «360».

В ряде регионов Китая была запрещена торговля дикими животными, однако разведение и продажа диких животных в медицинских целях все еще оставалась легальной. Сейчас же введен запрет на продажу и разведение зверей вне зависимости от целей.

Указанные ограничения не затронули коров, коз, свиней, домашнюю птицу, уток, кроликов, лошадей и верблюдов.

При этом ради меха, молока и пряжи можно разводить оленей, альпак, фазанов, страусов, лис, норок, енотов и еще некоторых животных.

Ранее вирусолог объяснил, что появлению новых инфекций, таких как COVID-19, гонконгский грипп, атипичная пневмония, «испанский грипп», именно в Китае способствует местный климат, скученность населения и образ жизни китайцев.