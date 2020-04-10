Назван срок «нырка» экономики ЕС в рецессию

В течение двух недель ожидается начало рецессии в экономике ЕС, сообщил глава Совета министров финансов зоны евро (Еврогруппы) Мариу Сентену.

Он сообщил, что в течение этих двух недель будет запущен «план ЕС по поддержке экономики», который «составит 540 млрд евро». В ближайшее время будет созван саммит ЕС для утверждения этой программы, передает ТАСС.

100 млрд евро выделят на поддержку занятости, 200 млрд – на кредитование бизнеса, еще 240 млрд евро будут выдавать под льготные проценты отдельным странам для защиты от дефолтов, причем средства можно будет использовать «только на нужды борьбы с коронавирусом, их предельный объем лимитируется 2% ВВП» государств.

Данная программа – «план экстренной помощи», сообщил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, для «долгосрочного восстановления потребуется предусмотреть отдельный план».

«Отличное соглашение европейских министров финансов по экономическому ответу на коронавирус: 500 млрд будут выделены немедленно», – приводит слова министра экономики Франции Брюно Ле Мэра РИА «Новости».

Общий объем поддержки странами Евросоюза своих экономик за счет госгарантий и налоговых послаблений вырос до 16% ВВП союза с 10% ВВП на 16 марта, говорится в сообщении Еврогруппы.

Напомним, согласно последним оценкам Еврокомиссии, опубликованным в середине марта, прогнозировавшийся в ЕС на 2020 год экономический рост в 1,4% сменится в результате пандемии спадом как минимум в 1%. С тех пор официальных оценок объемов спада не было, однако, по данным источников, Еврокомиссия уже изучает возможные действия, если реализуется сценарий со спадом в 2,5% ВВП.