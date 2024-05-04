Риттер: ЦРУ пытается осуществить переворот в Грузии из-за закона об иноагентах

Tекст: Вера Басилая

Риттер считает, что беспорядки и насилие в Грузии продолжатся летом и осенью, чтобы привести партию «Грузинская мечта» к краху, и тогда в октябре на выборах провокаторы из ЦРУ победят, передает РИА «Новости».

Эксперт спрогнозировал, что, несмотря на осторожные действия полиции, может произойти эскалация конфликта. По словам Риттера, ЦРУ мечтает такой же сценарий госпереворота осуществить в России.

Ранее премьер Грузии Ираклий Кобахидзе выразил Госдепу США разочарование из-за попыток устроить в стране революцию. Кобахидзе сообщил о 300 боевиках, подготовленных в Грузии на деньги, поступающие от зарубежных доноров, для дестабилизации обстановки в стране.

Грузинское руководство отказалось направлять делегацию в США «для обсуждения любых вопросов» стратегического партнерства.