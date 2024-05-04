Российское государство отстаивает традиционные ценности, но это не исключительно ценности «России, которую мы потеряли». Это ценности семьи, Отечества, традиционных религий, но это и ценности труда, справедливости, солидарности. И «красные», и «белые» найдут здесь то, что им дорого.3 комментария
В США заявили о подготовке ЦРУ переворота в Грузии
Риттер: ЦРУ пытается осуществить переворот в Грузии из-за закона об иноагентах
Центральное разведывательное управление США готовит государственный переворот в Грузии, беспорядки в Тбилиси будут продолжаться по нарастающей, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.
Риттер считает, что беспорядки и насилие в Грузии продолжатся летом и осенью, чтобы привести партию «Грузинская мечта» к краху, и тогда в октябре на выборах провокаторы из ЦРУ победят, передает РИА «Новости».
Эксперт спрогнозировал, что, несмотря на осторожные действия полиции, может произойти эскалация конфликта. По словам Риттера, ЦРУ мечтает такой же сценарий госпереворота осуществить в России.
Ранее премьер Грузии Ираклий Кобахидзе выразил Госдепу США разочарование из-за попыток устроить в стране революцию. Кобахидзе сообщил о 300 боевиках, подготовленных в Грузии на деньги, поступающие от зарубежных доноров, для дестабилизации обстановки в стране.
Грузинское руководство отказалось направлять делегацию в США «для обсуждения любых вопросов» стратегического партнерства.