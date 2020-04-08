Еврогруппа не договорилась о плане восстановления экономики ЕС на 500 млрд евро

Еврогруппа (Совет министров финансов зоны евро) в ходе ночной видеоконференции не достигла соглашения о плане восстановления экономики ЕС после пандемии на 500 млрд евро, заявил по итогам переговоров председатель Еврогруппы Мариу Сентену.

«После 16 часов дискуссии мы подошли вплотную к соглашению, но пока не достигли его. Я приостановил заседание Еврогруппы до четверга. Моя цель остается прежней: создание надежной подушки безопасности для ЕС в ответ на кризис коронавируса. Для защиты рабочих мест, предприятий и государств мы должны утвердить значительный план восстановления экономики», – передает ТАСС слова Сентену.

В свою очередь, пресс-служба Еврокомиссии уже официально отменила запланированный на 10.00 (11.00 мск) видеобрифинг Сентену, где должны были быть подведены итоги ночных переговоров.

Согласно последним оценкам Еврокомиссии, опубликованным в середине марта, прогнозировавшийся в ЕС на 2020 год экономический рост в 1,4% сменится в результате пандемии спадом как минимум в 1%. С тех пор официальных оценок объемов спада не было, однако, по данным источников, Еврокомиссия уже изучает возможные действия, если реализуется сценарий со спадом в 2,5% ВВП.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

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