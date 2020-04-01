Живущей пять лет в московском медцентре девочке нашли замещающую семью

Девочке, которая пять лет живет в московском перинатальном медицинском центре (ПМЦ) «Мать и дитя», подобрали замещающую семью, все документы оформят после карантина, сообщила уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова.

Кузнецова сообщила, что «для девочки подобрана замещающая семья, после снятия ограничений, связанных с карантином, будут оформлены все необходимые документы», передает РИА «Новости».

«Девочка еще находится в Центре, но уже совсем скоро у нее появится своя семья, свой дом. Надеюсь, профильные специалисты постараются помочь, чтобы новый этап в жизни начался для девочки максимально комфортно», – добавила она.

Омбудсмен подчеркнула, что ситуация по этому делу находится у нее на контроле, специалисты аппарата также на связи с региональным департаментом труда и социальной защиты.

«Любящее сердце рядом – лучшее лекарство для каждого ребенка, особенно в любви и внимании сейчас нуждается ребенок, который всю свою жизнь провел взаперти», – заключила Кузнецова.

Напомним, Мосгорсуд во вторник признал законным передачу органам опеки девочки.

В начале февраля Пресненский суд Москвы удовлетворил иск органов опеки и ограничил в правах родителей девочки Татьяну Максимову и Юрия Зинкина, а также постановил взыскать с каждого алименты на содержание ребенка. Максимова подала апелляцию. Кроме того, она подала жалобу на ПМЦ в прокуратуру.