Газпром возобновил поставки газа в КНР по «Силе Сибири»

Поставки газа из России в Китай по газопроводу «Сила Сибири» возобновились 31 марта после завершения плановых профилактических работ, сообщили в пресс-службе Газпрома.

В компании сообщили, что «поставки газа китайским потребителям возобновлены и идут в штатном режиме», передает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин одобрил начало проектно-изыскательских работ для газопровода «Сила Сибири – 2».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД