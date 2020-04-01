Режим полной самоизоляции введен на Камчатке

Губернатор Камчатки Владимир Илюхин изменил свое распоряжение от 12 марта о мерах по противодействию коронавирусу, обязав жителей края не покидать свои дома.

Выходить из дома только в исключительных случаях, в том числе при необходимости обратиться за экстренной медицинской помощью, а также ситуаций, при которых имеется прямая угроза жизни и здоровью, передает ТАСС.

Также разрешено посещать ближайшие магазины, выгуливать животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, выносить мусор.

Жителям предписано соблюдать дистанцию – не менее 1,5 метра один до других людей в общественных местах и общественном транспорте, за исключением поездок на такси.

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