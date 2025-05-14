Суд арестовал банкира по делу о хищении 8 млрд рублей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Центральный районный суд Челябинска арестовал начальника управления кредитования малого и среднего бизнеса одного из региональных банков Алексея Копейкина по делу о хищении 8 млрд рублей, передает ТАСС. Решение суда предусматривает заключение под стражу на два месяца.

В настоящее время в банке продолжает работать комиссия Центробанка, проводятся оперативно-следственные мероприятия. «В Центральном районном суде избрана мера пресечения в виде ареста на два месяца начальнику управления кредитования малого и среднего бизнеса банка Копейкину», – сообщил представитель правоохранительных органов.

Копейкину предъявлено обвинение по ч. 7 ст. 204 УК России – незаконное получение денег в крупном размере лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации. Обвинение связано с уголовным делом о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), которое было возбуждено после обысков у топ-менеджеров и сотрудников банка, проведенных Управлением ФСБ России по Челябинской области и следственным управлением СК по региону.

Как писала газета ВЗГЛЯД, суд арестовал на два месяца 30-летнюю Анну Григорьеву, которая похитила из офиса «Альфа-банка» в Ачинске более 20 млн рублей. Оперативники нашли 2,2 млн из похищенной суммы. Супруг подозреваемой в хищении более 20 млн рублей был задержан.