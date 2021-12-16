Суд арестовал укравшую 23 млн рублей кассиршу из Ачинска

Суд арестовал на два месяца 30-летнюю Анну Григорьеву, которая похитила из офиса «Альфа-банка» в Ачинске более 20 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Сегодня в Ачинском городском суде состоялось судебное заседание, на котором решался вопрос о мере пресечения местной жительнице, которая подозревается в присвоении крупной суммы, принадлежавшей банку. Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц и 24 дня», – цитирует ТАСС Волк.

Ранее ГУ МВД по Красноярскому краю опубликовало видеозапись с камер видеонаблюдения из офиса банка в Ачинске, откуда были похищены 15 млн рублей, 49,5 тыс. долларов и 49,2 тыс. евро. По предварительным данным, к краже причастна кассир банка Анна Григорьева, которую объявили в розыск.

Напомним, во вторник женщина сдалась полиции. В настоящее время Григорьева содержится в ИВС, следователи ходатайствуют о заключении ее под стражу.

Она заявила следователю, что деньги она отдала людям, которые ей угрожали. Описать внешность злоумышленников кассирша не смогла. Показания подозреваемой вызвали у представителя закона сомнения.