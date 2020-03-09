Глава ВОЗ заявил о реальной угрозе пандемии коронавируса

Угроза пандемии нового коронавируса становится реальной с ростом числа зараженных стран, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Сейчас, когда новый коронавирус распространился на такое количество стран, угроза пандемии становится более реальной. Но это будет первая пандемия в истории, которую можно будет контролировать», – передает его слова РИА «Новости».

Отметим, что количество стран, в которых выявлены случаи заражения коронавирусом, превысило 100. По данным ВОЗ, заболело 109 тыс. 343 человека в 104 странах мира.

В понедельник первые жертвы коронавируса появились в Германии.