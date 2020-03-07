На Мальдивах зафиксировали два первых случая заражения коронавирусом

На Мальдивах официально подтвердили два первых случая заражения новым коронавирусом.

Болезнь диагностировали у двух иностранных работников курорта на острове Куреду, передает РИА «Новости» со ссылкой на местную медиагруппу Sun.

Факт распространения коронавируса на территории государства подтвердил министр здравоохранения страны Абдулла Амин.

Глава минтуризма Али Вахида уточнил, что курорт закрыли, власти начали «отслеживать контакты» на острове.

ВОЗ подтвердила более 100 тыс. случаев коронавируса в мире, по данным на субботу, от болезни скончались 3 тыс. 484 человека.

Добавим, что на портале мэра Москвы Сергея Собянина появился официальный источник информации по ситуации вокруг коронавируса в российской столице.